Deniz Undav'dan Galatasaray sorusuna ilginç cevap
11:09, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:22, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Deniz Undav'ın bir basın mensubuyla yaşadığı diyalog gündem oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Stuttgart forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın bir basın mensubuyla arasında geçen diyalog dikkat çekti.
30 yaşındaki golcü, kendisine yöneltilen "Galatasaray taraftarıyla ilgili ne söylersin?" sorusuna, İngilizce olarak "Türkçe konuşmuyorum" ifadesini kullandı.
Futbolcunun yanındaki görevli de "Türkçe konuşmuyor" diyerek araya girdi.
Muhabirin "Sen konuş" şeklindeki karşılığı ise sonuç vermedi.