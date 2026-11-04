Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kazandı ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Galatasaray’ın kazanması sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, dördüncü haftada RAMS Park'ta yenilgisiz Stuttgart'ı konuk etti.
Galatasaray, ilk 15 dakikada Batrakov'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Galatasaray’ın kazanması sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının Türkiye, 52.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Türkiye'nin hemen üzerinde 55.395 puanla Hollanda bulunurken, 10. sıradaki Yunanistan'ın 46.612 puanı bulunuyor.