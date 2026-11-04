Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kazandı ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.