Çağrı Balta'dan Fenerbahçe U19 - Liverpool U19 maçında şok tepki!
18:10, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Çağrı Balta'nın Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olması büyük ses getirmişti.
UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe U19 Takımı mücadeleyi 5-3 kaybetmişti. Karşılaşma sonrası Çağrı Balta'nın ortaya çıkan bir görüntüsü dikkat çekti.
UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-3 mağlup ayrılarak henüz puanla tanışamadı.
Öte yandan mücadelede oyundan alınan Çağrı Balta'nın tepkisi, camiada şok etkisi yarattı.
18 yaşındaki futbolcunun 66. dakikada oyundan alındıktan sonra formayı çıkarıp atarak soyunma odasına yöneldiği öne sürüldü.
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