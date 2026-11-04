Conceiçao'dan vazgeçme nedeni belli oldu: Aziz Yıldırım direkt masadan kalkmış
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ardından görüşmelerde bulunduğu ancak anlaşmaya varamadığı Sergio Conceiçao'daki pürüz belli oldu.
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Sergio Conceiçao'nun sarı-lacivertlilere imzası direkten dönmüştü. Süreçte yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin önemli mesafe katettiği Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet edeceği konuşulurken Portekizli teknik adamdan bir anda vazgeçilmişti. NTV Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcıda maaş problemi yaşandığı öne sürüldü.
Sergio Conceiçao'nun son anda Fenerbahçe'den talep ettiği ücrette artışa gittiği ifade edilirken, bunun üzerine sarı-lacivertli idarecilerin masadan kalktığı belirtildi.
Son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Sergio Conceiçao, 30 Haziran tarihinden bu yana boşta.