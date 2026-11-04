Conceiçao'dan vazgeçme nedeni belli oldu: Aziz Yıldırım direkt masadan kalkmış

Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın mesajı: "Cuma günü için alarmı kurduk"

Trabzonspor'un Freiburg ile oynayacağı Konferans Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Ozan Tufan, hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de milli takıma dönme arzusunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın ile henüz iletişim kurmadığını belirtirken yeniden milli formayı giymeyi umut ettiğini söyledi.