West Ham'ın yeni teknik direktörü belli oldu
14:23, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:35, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Scott Parker, son olarak Burnley'yi çalıştırmıştı.
İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.
West Ham United yönetimi, takımı Scott Parker'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.
Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.
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Başlıklar :ChampionshipScott ParkerNuno Espirito Santo