Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın mesajı: "Cuma günü için alarmı kurduk"
Trabzonspor'un Freiburg ile oynayacağı Konferans Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Ozan Tufan, hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de milli takıma dönme arzusunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın ile henüz iletişim kurmadığını belirtirken yeniden milli formayı giymeyi umut ettiğini söyledi.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak. Bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takımın teknik heyetle birlikte yakaladığı yükselişe dikkat çeken Ozan, Freiburg karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Milli futbolcu, A Milli Takım'a yeniden çağrılma beklentisini de dile getirdi.
"Hocanın gelmesiyle büyük bir ivme yakaladık. Yardımcılarının da büyük payı var bunda. Bizi çok iyi hazırlıyorlar, analizleri çok iyi yapıyorlar. Biz şu anda halimizden çok memnunuz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk yarın da devam eder."
"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulübün varlığıdır. Ben de kulübe bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada oynamaktan çok memnunum."
"Yarın zor bir maç olacak ama Alman ekibini iyi bilen birisi de hocamızdır. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takımda sakat, yorgun arkadaşlarımız var ama bu bir engel değil. Her zamanki gibi kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."
"Daha önce de söyledim, her oyuncunun hayalidir milli takımda olmak. Ben de o futbolculardan birisi olmak istiyorum. Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur. Cuma günü alarmı kurduk, bekliyoruz."