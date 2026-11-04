Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın mesajı: "Cuma günü için alarmı kurduk"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak. Bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın teknik heyetle birlikte yakaladığı yükselişe dikkat çeken Ozan, Freiburg karşısında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Milli futbolcu, A Milli Takım'a yeniden çağrılma beklentisini de dile getirdi.

"Bizi çok iyi hazırlıyorlar"

"Hocanın gelmesiyle büyük bir ivme yakaladık. Yardımcılarının da büyük payı var bunda. Bizi çok iyi hazırlıyorlar, analizleri çok iyi yapıyorlar. Biz şu anda halimizden çok memnunuz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk yarın da devam eder."

"Trabzonspor'u çok seviyorum"

"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulübün varlığıdır. Ben de kulübe bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada oynamaktan çok memnunum."

"Kazanmak için sahada olacağız"

"Yarın zor bir maç olacak ama Alman ekibini iyi bilen birisi de hocamızdır. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takımda sakat, yorgun arkadaşlarımız var ama bu bir engel değil. Her zamanki gibi kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."

"Milli takıma geri dönmek istiyorum"

"Daha önce de söyledim, her oyuncunun hayalidir milli takımda olmak. Ben de o futbolculardan birisi olmak istiyorum. Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur. Cuma günü alarmı kurduk, bekliyoruz."

Spor

Trabzonspor Freiburg maçına hazır