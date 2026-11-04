İsmail Kartal'dan Marco Asensio sürprizi! Herkes şaşırdı
15:49, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:10, 04/11/2026, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularına taktik verdi.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir hareketle gündeme geldi. İşte detaylar...
Teknik direktör İsmail Kartal, 27 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla Fenerbahçe'deki 4. teknik direktörlük dönemi sona erdikten sonra ilk fotoğrafını verdi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu sezon 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak beklentilerin altında kalan 65 yaşındaki çalıştırıcı, makamında ziyarette bulunduğu Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e Marco Asensio forması hediye etti.
Kartal ile Asensio arasında sorun yaşandığı haberleri sıkça konuşulmuş; kulüp tarafından yapılan açıklamada, İspanyol futbolcunun sakatlık sebebiyle forma giymediği açıklanmıştı.
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