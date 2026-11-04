Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için Liverpool maçı kararı
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi lisans işlemleri tamamlandı. Kulübede görev yapmasının önünde engel bulunmayan genç teknik adam için yönetim kararını verdi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla bir araya geldi.
Belözoğlu'nun UEFA lisansı için gerekli evrak ve prosedürlerin tamamlandığı, Liverpool maçında takımın başında kulübede yer almasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı öğrenildi.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun kritik Liverpool mücadelesini tribünden takip etmesine karar verdi.
46 yaşındaki teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Emre Belözoğlu, yarından itibaren ise Samandıra'da resmen görevine başlayarak takımın başındaki çalışmalarını sürdürecek.