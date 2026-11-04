Fenerbahçeliler itiraz etti: Greenwood'un pozisyonu penaltı mı?
21:25, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:34, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Greenwood yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadelede bir pozisyonda yerde kalan Mason Greenwood, penaltı bekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Mason Greenwood ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem 'devam' dedi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.
Pozisyon penaltı mı?
Öte yandan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı olmalıydı. Oyuncu iki eli ile Greenwood'u itiyor." ifadelerini kullandı.
Spor
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