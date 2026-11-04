Fenerbahçeliler itiraz etti: Greenwood'un pozisyonu penaltı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Mason Greenwood ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem 'devam' dedi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

Pozisyon penaltı mı?

Öte yandan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Greenwood'un yerde kaldığı pozisyon penaltı olmalıydı. Oyuncu iki eli ile Greenwood'u itiyor." ifadelerini kullandı.

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