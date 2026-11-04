Fenerbahçe - Liverpool maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR
19:35, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:42, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Liverpool'u ağırlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı yayın linkini ve maça dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Devler Ligi'nde heyecan 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool ile Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin şu ana kadar Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 2 puanı bulunuyor.
Maçın ilk 11'leri
Fenerbahçe:Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.
Liverpool:Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.
Başlıklar :FenerbahçeLiverpoolUEFA Şampiyonlar Ligi