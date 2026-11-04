Arda Güler'den Emre Belözoğlu'na flaş mesaj: Bu paylaşımı yaptı
16:53, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:59, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaştığı Emre Belözoğlu'na mesaj gönderdi.
Fenerbahçe, İsmail Kartal'da boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Arda Güler de bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım formasıyla poz vererek, "Yolunuz açık olsun hocam" mesajını paylaştı.
Spor
Conceiçao'dan vazgeçme nedeni belli oldu: Aziz Yıldırım direkt masadan kalkmış
Spor
İsmail Kartal'dan Marco Asensio sürprizi! Herkes şaşırdı
Başlıklar :Arda GülerFenerbahçeEmre Belözoğlu