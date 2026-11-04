Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi
15:22, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Futbolcular dar alanda kısa paslaşmalar yaptı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 18.30 başlayacak.
Akdeniz ekibi, ligde 10 maç sonunda topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
Spor
Trabzonspor Freiburg maçına hazır
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