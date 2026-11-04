Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi

Fenerbahçeli taraftar İsmail Kartal’ın istifası sonrası öyle bir şey yaptı ki… O anlar sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından bir taraftarın teknik adamın ayrılığını lokma döktürerek kutlaması sosyal medyada gündem oldu.