Galatasaraylı futbolcudan ilginç kamuflaj: Tişörtünü başına çekti
13:40, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:50, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'ın Stuttgart galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı takımın iki yıldızı Etiler'de görüntülendi. Futbolcuların kameraları fark edince kendilerini gizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
Galatasaray'ın Stuttgart galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkarmasının ardından Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'ın Etiler'deki bir mekân çıkışında çekilen görüntüleri gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki futbolcunun yüzlerini gizlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
Mekanın kapısında karşısında kameraları gören Torreira, şapkasıyla yüzünü gizledi.
Jakobs'un ise tişörtünü başına çekerek kameralardan uzak durmaya çalışması ilginç görüntülere sahne oldu.
Jakobs'un bu halleri sosyal medyada gündem oldu.
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