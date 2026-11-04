Galatasaraylı futbolcudan ilginç kamuflaj: Tişörtünü başına çekti

Galatasaray kasayı doldurdu: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray'ın Avrupa'dan elde ettiği gelir de güncellendi. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar garantilediği kazanç dikkat çekti.