Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Tecrübeli isim canlı yayında telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
13:36, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:39, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Özat, Belözoğlu’nun kendisinden çok emin olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal yerine Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine getirildi.
Tandem Sports Youtube kanalında konuşan Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Özat şu ifadeleri kullandı:
“10 gün önce Emre Hoca’yı aradım. 6 puan fark vardı. İsmail Hoca da görevde o zaman. Dedim ki, ‘6 puan farkı kapatır mısın?”
“Bana, ‘Abi devreye 5-6 puan farkla girelim. Gerekli takviyelerle ben bunları geçerim, biz bunları geçeriz’ dedi. Kendinden çok emindi.”
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