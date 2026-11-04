Galatasaray kasayı doldurdu: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında aldığı iki galibiyetle de toplam 4,2 milyon euroluk ödülün sahibi oldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için kulüplere 2,1 milyon euro ödeme yapması nedeniyle Galatasaray'ın şu ana kadar elde ettiği kesinleşmiş gelir 22 milyon 820 bin euroya yükseldi.