Galatasaray kasayı doldurdu: Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray'ın Avrupa'dan elde ettiği gelir de güncellendi. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar garantilediği kazanç dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılıların, bu sonuçla birlikte turnuvadan elde ettiği gelir de arttı.
GALATASARAY 22,82 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele eden Galatasaray, turnuvaya katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazanmayı garantilemişti.
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında aldığı iki galibiyetle de toplam 4,2 milyon euroluk ödülün sahibi oldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için kulüplere 2,1 milyon euro ödeme yapması nedeniyle Galatasaray'ın şu ana kadar elde ettiği kesinleşmiş gelir 22 milyon 820 bin euroya yükseldi.