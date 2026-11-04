Liverpool İstanbul'da kazanamıyor
12:54, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Liverpool
Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Liverpool, İstanbul'daki geçmiş maçlarıyla dikkat çekti. İngiliz devi, Türk takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 6 resmi mücadelede galibiyet elde edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, mücadele öncesinde dikkat çeken bir istatistikle gündeme geldi. İngiliz devi, Türk takımlarına karşı İstanbul'da oynadığı son 6 resmi maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.
İSTANBUL'DA 6 MAÇTA GALİBİYET YOK
Liverpool, İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. İngiliz ekibi, söz konusu 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Liverpool'un İstanbul'da Türk takımlarına karşı aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray 1-1 Liverpool
Galatasaray 3-2 Liverpool
Beşiktaş 2-1 Liverpool
Beşiktaş 1-0 Liverpool
Galatasaray 1-0 Liverpool
Galatasaray 1-0 Liverpool
Spor
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Başlıklar :LiverpoolFenerbahçeUEFA Şampiyonlar Ligi