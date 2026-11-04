Fenerbahçeli taraftar İsmail Kartal’ın istifası sonrası öyle bir şey yaptı ki… O anlar sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli bir taraftar, deneyimli teknik adamın ayrılığı nedeniyle lokma döktürdü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası, taraftarlar arasında farklı tepkilere neden oldu. Sarı-lacivertli bir taraftarın yaptığı hareket ise sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

İstifa sonrası lokma döktürdü

Fenerbahçeli taraftar, İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından lokma döktürerek bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, taraftarın sıra dışı kutlaması sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. İşte o anlar...