Anasayfa
Spor
Futbol
Thomas Reis: Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz

Thomas Reis: Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz

17:24, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Thomas Reis: Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz
Thomas Reis ve Ozan Tufan, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg'un çok iyi tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirterek, "Yarın çok iyi bir sonuç alarak Avrupa'da yukarıya doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Freiburg'un yakından tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirten Thomas Reis, "Çok iyi bildiğim takımlardan biri. İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım. Bizim de yapmamız gereken doğru çözümleri üretmek. Samsunspor'u çalıştırırken bir Alman takımıyla karşılaşmıştık ancak sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

"Sakatlıklardan dolayı mutlu değilim"

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizimle olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor. Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız. Sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz. Aral ve Dju, milli araya kadar bizimle birlikte olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Her maçın farklı bir hikayesi var"

Takımın son dönemdeki performansına da değinen Thomas Reis, her karşılaşmanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar her zaman takıma yardımcı olur. Rakipler de bunu dikkate alır. Bizim yapmamız gereken aynı tutumu gösterebilmek. Son maçlarımız bizim için kolay geçmedi. Bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Son karşılaşmada da zorluklar yaşadık. Bazen maçların çözümü devre arasında bulunabiliyor. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi var." dedi.

Takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, "İyi bir kadronuz varsa 11 konusunda teknik direktör olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak takım olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Yarın umuyorum ki dolu bir statta oynayacağız. Bizim yapmamız gereken iyi bir performans ortaya koymak. Saha ile tribünler bir olduğu sürece işimiz daha kolaylaşır. Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur." şeklinde konuştu.



Başlıklar :TrabzonsporThomas ReisFreiburg
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026