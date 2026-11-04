Türkiye Kupası'nda 4’üncü tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda kura çekimi tamamlandı. 54 takımın 5’inci eleme turuna yükselmek için mücadele edeceği turda eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunun kura çekimi, bugün saat 15.30’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda 54 takımın mücadele edeceği turdaki eşleşmeler belli oldu.
Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Çorum FK
Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat Spor Kulübü
1461 Trabzon FK - Sarıyer
Silivrispor - Bursaspor
Kocaelispor - Serikspor
Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Balıkesirspor - İstanbulspor
Sivasspor - Muğlaspor
Bandırmaspor - Ankaraspor
Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK
Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor
Gaziantep FK - Aliağa Futbol
Eyüpspor - Muşspor
Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
Bitlis 1916 - Kasımpaşa
Karabük İdmanyurdu - TÜMOSAN Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.