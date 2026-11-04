Galatasaray'a dev rakip! Yapay zeka play-off turu eşleşmesini tahmin etti
16:46, 04/11/2026, Çarşamba
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Galatasaray, Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken yapay zeka sarı-kırmızılıların play-off turuna kalması halinde karşılaşacağı rakibini tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Yapay zeka bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılıların lig etabını ilk 24 içinde bitireceği tahmininde bulundu.
Football Rankings'in yapay zeka modeline göre hazırlanan simülasyon, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 17. ya da 18. sırada bitireceğini tahmin etti.
Simülasyona göre Galatasaray, 17. ya da 18. sırada Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını bitirmesi durumunda play-off turunda İspanyol devi Atletico Madrid'in rakibi olacak.
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Başlıklar :GalatasarayUEFA Şampiyonlar LigiFutbol