Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci
15:11, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Orkun Kökçü takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda İskoçya'nın Celtic takımıyla yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü de kafilede yer aldı.
Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü'ye aday kadroda yer verildi.
İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
Spor
Beşiktaş Celtic maçına hazır
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