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Fenerbahçe - Liverpool CANLI TRT 1 İZLE || Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT canlı yayın ekranı…

Fenerbahçe - Liverpool CANLI TRT 1 İZLE || Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT canlı yayın ekranı…

19:50, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Liverpool CANLI TRT 1 İZLE || Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT canlı yayın ekranı…

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe evinde İngiliz devi Liverpool’u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe - Liverpool maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Temsilcimiz, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak. Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz ekipleri ise 14 maçta Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.


Temsilcimiz, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak. Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz ekipleri ise 14 maçta Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.


Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor. Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.


Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor. Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.


Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 



Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.&nbsp;

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Başlıklar :FenerbahçeLiverpoolŞampiyonlar Ligi
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