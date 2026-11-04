Shakhtar Donetsk'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Ameliyat olacak

Leipzig - Manchester City CANLI TABİİ SPOR İZLE || RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. RB Leipzig - Manchester City maçı canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.