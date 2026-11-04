Shakhtar Donetsk'e Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Ameliyat olacak
Shakhtar Donetsk forması giyen genç santrfor Kaua Elias, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. 20 yaşındaki golcü futbolcu, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinin 25 Kasım'da Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahada olamayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, Shakhtar Donetsk'e kritik Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi. Ukrayna ekibinin genç ve yetenekli golcüsü Kaua Elias, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Sosyal medya hesabından ve kulüp kanallarından açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki Brezilyalı santrfor, ayak tarak kemiğindeki kırık sebebiyle operasyon geçireceğini açıkladı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in en önemli hücum kozlarından biri olan Kaua Elias'ın sakatlığı, Ukrayna temsilcisinde planları altüst etti. Genç golcü, Arda Turan'ın öğrencileriyle birlikte 25 Kasım tarihinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde formasından mahrum kalacak.