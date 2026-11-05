Futbol sahası savaş alanına döndü: 53 kırmızı kartla dünya rekoru kırıldı
Brezilya'da 20 yaş altı futbol maçında çıkan toplu kavga dünya rekorunu beraberinde getirdi. Uberlandia ile Mamore arasında oynanan karşılaşmada 43 futbolcu, 8 teknik ekip görevlisi ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişi ihraç edildi.
Brezilya'da Minas Gerais 20 Yaş Altı Şampiyonası yarı finalinde Uberlandia ile Mamore karşı karşıya geldi. Mamore'nin 3-1 öne geçtiği maçın uzatma dakikalarında, gol sonrası yaşanan provokasyonun ardından iki takım arasında kavga çıktı. Futbolcuların ve teknik ekiplerin birbirine girdiği olaylar nedeniyle hakem Fernando Patrick Modesto karşılaşmayı tatil etti.
53 KIRMIZI KARTLA DÜNYA REKORU KIRILDI
Hakem raporuna göre 43 futbolcu, 8 teknik ekip görevlisi ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişi ihraç edildi.
Böylece 2011 yılında Arjantin'de oynanan bir maçta kaydedilen 36 kırmızı kartlık rekor geride bırakıldı. Olayların ardından Uberlandia, rakibi Mamore'nin cezalar nedeniyle yalnızca 7 oyuncusunun kalmasını gerekçe göstererek rövanş maçına çıkmama kararı aldı. Bu kararla Mamore finale yükseldi.