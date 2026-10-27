Aziz Yıldırım Samandıra çıkışı kaza yaptı: Yaşanan talihsiz olay kameralara yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı sırada kullandığı araçla park halindeki bir otomobile sürttü. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından tesislerden çıkan Yıldırım'ın yaşadığı küçük çaplı kaza kameraya yansıdı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından hareketli saatler yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı sırada yaşadığı kaza dikkat çekti.
Asbaşkan Mahmut Uslu ile birlikte tesislerden ayrılan Yıldırım, kullandığı araçla dönüş yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile sağ tarafından sürttü.
ARACA SÜRTTÜ, KISA SÜRE DURUP YOLUNA DEVAM ETTI
Yaşanan temasın ardından kısa süre duraklayan Aziz Yıldırım, daha sonra aracıyla yoluna devam etti. Tesislerin çıkışında meydana gelen küçük çaplı kaza, kameralara yansıdı.
İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan Fenerbahçe'de Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verildi. Samandıra'da yapılan görüşmelerin ardından Sarı-Lacivertli kulüp, Kartal'ın ayrılık talebinin kabul edildiğini ve deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal kendi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.