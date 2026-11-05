UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri değişti
10:24, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:37, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, haftayı galibiyetle kapatırken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralamasında güncellemeye gidildi. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeni konumları da belli oldu.
TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI?
25-FENERBAHÇE: 62 bin 750 (İki basamak yükseldi)
44-GALATASARAY: 48 bin 500 (İki basamak yükseldi)
98-BAŞAKŞEHİR: 21 bin
119-BEŞİKTAŞ: 16 bin 500
145-TRABZONSPOR: 12 bin 500 (Dört basamak geriledi)
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