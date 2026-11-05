TRT’den Andoni Iraola’ya sert tepki: Fenerbahçeliler ayakta alkışladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Andoni Iraola için söyledikleri gecenin en çok konuşulan anları arasında girdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir galibiyet aldı.
Sarı lacivertliler, 2 defa geriye düştüğü maçta İngilizler’i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasındaysa TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya sarf ettiği sözler beğeni topladı.
Liverpool'un maçta 2-1 öne geçtiği gol sonrası Andoni Iraola'nın gülerken ki görüntüsü ekrana gelmişti.
TRT spikeri Hünkar Mutlu maç sonrasında bu anları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor"
Hünkar Mutlu’nun bu sözleri gecenin en çok konuşulan olayları arasına girerken, Fenerbahçeli taraftarlar da Mutlu’yu tebrik etti.