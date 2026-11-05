İsmail Kartal’ın yeni takımı belli oluyor: Yurt dışından gelen teklif sonrası görüşmeler başladı
09:26, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:27, 05/11/2026, Perşembe
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Sezona Fenerbahçe’nin başında başlayan İsmail Kartal, alınan sonuçların ardından istifa etmişti. İsmail Kartal’ın yeni takımının belli olabileceği, kendisine yurt dışından teklif geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona ermişti.
Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmek isteyen Kartal’ın kapısı çalındı.
Ajansspor'un haberine göre İran Ligi takımlarından Tractor FC, İsmail Kartal’a teklifte bulundu.
Tecrübeli teknik adamın bu teklifi değerlendirmeye aldığı fakat net bir yanıt vermediği öğrenildi.
İsmail Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atmış ve sezon sonuna kadar takımda kalmıştı.
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