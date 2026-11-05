Fenerbahçe Liverpool’u yerle bir etti: İngiliz basını yangın yerine döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması İngiliz basınında gündem oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma İngiliz basınında gündem olurken, dikkat çekici manşetler atıldı.
İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının İngiliz basınına yansımaları:
Mirror: “Liverpool, iki kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu. Liverpool'un İstanbul'da yağmur altında geçen maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sona erdi.”
Athletic: “Fenerbahçe, Liverpool'u şok etti. Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan üç hafta sonra Liverpool'u şaşırtarak ikinci yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Liverpool'un İstanbul kabusu devam ediyor…”
Sky Sports: “Andoni Iraola'nın takımı İstanbul'da iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcı, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak beklenmedik bir şekilde sona erdi.”
Daily Mail: “Dağınık Liverpool, Dirk Kuyt'un eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi zaferde Türkiye'de yine çöktü. Bu mağlubiyetin sebebi ise iki İngiliz futbolcunun golleri ve yedek kulübesindeki eski bir dosttan düşmana dönüşmesi oldu.”
Times: “Liverpool, İstanbul'da Dirk Kuyt'ın Premier Lig'den seçtiği oyuncular karşısında şok yaşadı. Mason Greenwood'un da gol attığı maçta Andoni Iraloa'nın takımı, N'Golo Kante, Ederson, Romelu Lukaku ve Matteo Guendouzi gibi yıldız oyuncuların yer aldığı takıma mağlup oldu. İstanbul, Liverpool taraftarları için her zaman özel bir yer olacak ancak son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü.”
Telegraph: “Liverpool'un yaşadığı felaket, Iraola'ya bugüne kadarki en zorlu gecesini yaşattı"
Guardian: “Muriqi, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü tamamlayarak Liverpool'un savunmadaki hatalarının bedelini ödetmesini sağladı. Andoni Iraola, Liverpool'un hücum hattında iyileşme arayışıyla İstanbul'a gelmişti ancak sahanın diğer ucunda beklenmedik bir endişeyle ayrıldı. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini savunmadaki birçok hatayla bozmasının ardından Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın geçici teknik direktörlük dönemine fırtınalı bir galibiyetle damgasını vurdu.”
BBC: “İstanbul'da bir başka 'mucize' daha ama bu seferki Liverpool'u üzdü. Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un uzun bir geçmişi var ancak bu sefer Andoni Iraola'nın takımı yanlış türden bir geri dönüş yaptı.”