Fenerbahçe Liverpool’u yerle bir etti: İngiliz basını yangın yerine döndü

Times: “Liverpool, İstanbul'da Dirk Kuyt'ın Premier Lig'den seçtiği oyuncular karşısında şok yaşadı. Mason Greenwood'un da gol attığı maçta Andoni Iraloa'nın takımı, N'Golo Kante, Ederson, Romelu Lukaku ve Matteo Guendouzi gibi yıldız oyuncuların yer aldığı takıma mağlup oldu. İstanbul, Liverpool taraftarları için her zaman özel bir yer olacak ancak son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü.”