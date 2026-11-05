Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Çorum FK maçıyla ilgili olay iddia

Çorum FK iddiası





Fenerbahçe'nin Çorum FK maçında puan kaybetmesi halinde lige havlu atacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hikayesi değildir bu. Hayata dönüş olması için -bunun tekrar altını çizerek söylüyorum- Çorum maçının kazanılması gerekiyor. O kadar psikolojik bir maç ki olası bir puan kaybında tekrar tutunmaktan vazgeçersin. Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır. Ben asla havlu attığını düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.