Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin Çorum FK maçıyla ilgili olay iddia
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek puanını 5'e yükseltti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın hem Devler Ligi'nde hem de Süper Lig'deki durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği maçı TV8'de yorumladı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalinden bahseden Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalini yüzde 70, yüzde 80 görüyorum açıkçası." şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maçta topladığı 5 puanı değerlendiren ünlü yorumcu, "En kötü maçlardan bir tanesi Londra'da oynanacak Shakhtar maçı. Aslında baktığımız zaman 6-0 kötü bir skor ama ilk 4 maçtaki 5 puan bence çok kötü değil." dedi.
Çorum FK iddiası
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçında puan kaybetmesi halinde lige havlu atacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma hikayesi değildir bu. Hayata dönüş olması için -bunun tekrar altını çizerek söylüyorum- Çorum maçının kazanılması gerekiyor. O kadar psikolojik bir maç ki olası bir puan kaybında tekrar tutunmaktan vazgeçersin. Liverpool maçını kazandın ama Çorum'da kaybedilen puan lige havlu atmaktır. Ben asla havlu attığını düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.