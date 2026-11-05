UEFA’dan Galatasaraylı yıldıza büyük onur: Taraftarlar merakla bekliyor
11:51, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:52, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu ödülü için aday gösterildi.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golü de kaydeden Aleksey Batrakov, haftanın oyuncusu ödülüne aday oldu. Rus futbolcu, performansıyla UEFA’nın açıkladığı aday listesinde yer aldı.
Aday listesinde üç isim daha var
Batrakov’un yanı sıra Como’dan Anastasios Douvikas, LASK Linz’den Maximilian Jörgensen ve Paris Saint-Germain’den Fabian Ruiz de ödül için aday gösterildi.
UEFA, Stuttgart karşılaşmasında Batrakov’u maçın oyuncusu seçmişti. Galatasaray’ın 2-0 kazandığı mücadelede iki golü de genç futbolcu kaydetti.
Spor
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