Bayern Münih Harry Kane ile sözleşme yeniledi
11:57, 05/11/2026, Perşembe
AA
Bayern Münih Harry Kane ile sözleşme yeniledi
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İngiliz oyuncu Harry Kane ile sözleşmesini uzattı.
Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Kane ile 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz santrfor, Alman ekibiyle 1 Almanya Kupası, 2'şer Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kane, geçen hafta 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazanmıştı.
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