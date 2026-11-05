Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Liverpool maçına gözlemci göndermişler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertli kulüpten yıldız oyuncuya, Avrupa’nın önemli kulüpleri talip oldu. Hatta bazılarının Liverpool maçına gözlemci gönderdikleri öğrenildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Archie Brown, İngiliz kulüplerinin ilgisini çekti.
Avrupa’nın birçok önemli kulübü 24 yaşındaki sol bekin durumunu yakından takip ediyor.
Manchester United’ın Brown’un gelişimini düzenli olarak izlediği, Chelsea’nin de oyuncuyu daha önce gündemine aldığı öğrenilirken, Newcastle United, Everton ve Brighton’ın da İngiliz futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe-Liverpool maçına Archie Brown için Manchester United, Chelsea, Brighton, Newcastle ve Everton’ın gözlemci gönderdiği kaydedildi.