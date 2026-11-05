Cristiano Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar: 'Benden bu kadar' dedi
Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 41 yaşındaki dünya yıldızı Portekiz Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’ndan emekli olacağını açıkladı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli formaya veda edeceğini duyurdu.
Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra yaşanılan sıkıntıların ardından Cristiano Ronaldo, kadro dışı cezası da almıştı.
Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nda 234 maça çıktı ve 146 gol kaydetti. Hem milli takım formasıyla en fazla maça çıkan hem de en çok gol atan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran yıldız futbolcu, ülkesinin 2016 Avrupa Şampiyonası ve iki Uluslar Ligi şampiyonluğunda da kadrodaydı.
👕 234 maç
⚽️ 146 gol
🏆 EURO 2016
🏆 2019 Uluslar Ligi
🏆 2025 Uluslar Ligi