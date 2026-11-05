Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet: Daha önce böyle bir skor hiç olmadı (Lens - Como MAÇ ÖZETİ İZLE - VİDEO)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında ilginç bir maç oynandı. İtalyan ekibi Como, deplasmanda Fransa temsilcisi Lens’i 9-1 mağlup etti. Como, Liverpool ve Real Madrid’in ardından en büyük farka ulaşan takım oldu. Como'un deplasmanda Lens'i 9-1 yenmesi Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi gecelerden birisi oldu. Lens - Como maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.