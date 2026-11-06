Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza olay tepki: "Hemen yollarım"

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Celtic'e 3-2 mağlup olurken mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı yıldız isme ateş püskürdü.
Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 yenildiği maçı Kontraspor YouTube kanalında yorumladı.
Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçta yediği ilk golde Emmanuel Agbadou'nun yaptığı hataya değinen Nihat Kahveci, siyah beyazlıların ara transfer döneminde Fildişi Sahilli stoperi göndererek defansa takviye yapması gerektiğini savundu ve şunları söyledi:
"20 milyon euroluk Agbadou... 'Yanına iyi bir stoper koyarsak muhteşem! 6 numarada bile oynar, o kadar teknik' alın Agbadou'yu! Bu rakip hiçbir şey oynamıyordu, rakibi canlandırdı 20 milyon euroluk Agbadou! Kasımpaşa maçında gösterilmeyen kırmızı kart, bugün asist! O asisti yapmasa belki bu maç dönmeyecek."
"NBA maçlarında tribünlerde "Defans... Defans…" diye bağırırlar maçın kritik anlarında. Beşiktaş da bağırıyor devre arası için 'Defans!' Agbadou'yu hemen yollarım. Hava yapanlara da sorarım; muhteşem futbolcu ya kimilerine göre! Kime göreyse? O kadar olur mu ya! Kasımpaşa maçında net hata. Bugün hiçbir sıkıntı yok, orta sahayı geçemiyor Celtic. Hayatımda gördüğüm en kötü Celtic'i izledim ilk yarı. Hiçbir şey yokken bu maçı nasıl bu hale getirdiniz?"
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