Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza olay tepki: "Hemen yollarım"

"NBA maçlarında tribünlerde "Defans... Defans…" diye bağırırlar maçın kritik anlarında. Beşiktaş da bağırıyor devre arası için 'Defans!' Agbadou'yu hemen yollarım. Hava yapanlara da sorarım; muhteşem futbolcu ya kimilerine göre! Kime göreyse? O kadar olur mu ya! Kasımpaşa maçında net hata. Bugün hiçbir sıkıntı yok, orta sahayı geçemiyor Celtic. Hayatımda gördüğüm en kötü Celtic'i izledim ilk yarı. Hiçbir şey yokken bu maçı nasıl bu hale getirdiniz?"