Hollanda farkı açıyor! UEFA ülke puanları güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını kazanmasının ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Konferans Ligi'nde de Trabzonspor rakibine mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum...
Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 kaybetti. Beşiktaş ise Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Üç Hollanda ekibi Ajax, Twente ve Nijmegen maçlarını kazandı.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum:
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