Volkan Demirel Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ilk yapacağı işi açıkladı

"Emre şimdi geldiğinde yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Orada Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler ama Emre oradaki düzeni kendi sağlığı açısından... Çünkü ben de olsam, gitsem burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz."