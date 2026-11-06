Volkan Demirel Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ilk yapacağı işi açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de göreve getirilmesini değerlendirirken yapacağı ilk icraatı da duyurdu.
Volkan Demirel, Kısa Paslar YouTube kanalında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasını yorumladı.
Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen çok fazla orada duran belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım.' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi."
"Emre şimdi geldiğinde yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Orada Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler ama Emre oradaki düzeni kendi sağlığı açısından... Çünkü ben de olsam, gitsem burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz."
"Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var buna saygı duymak lazım. Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa. Onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım. Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister."
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