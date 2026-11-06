Kasımpaşa'dayken sevk edilmişti: PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırırken Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'na PFDK'dan iyi haber geldi.
Kasımpaşa'da teknik sorumluyken disiplin kuruluna sevk edilen Belözoğlu için, "Kasımpaşa A.Ş. teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına karar verildi." ifadelerini kullandı.
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