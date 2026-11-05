Thomas Reis: "En azından beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İlk bölümde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Alman çalıştırıcı, ikinci yarıda ortaya koydukları mücadeleyle en azından bir puanı hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.

"İlk 15-20 dakika en iyi performansımız değildi"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, mağlubiyetin kendisi açısından da özel bir durum olduğunu ifade etti.

Reis, "Benim adıma da özel bir durum oldu, mağlubiyetle birlikte ilk kez buradayım. İlk 15-20 dakika en iyi performansımız değildi ve kornerden de bir gol yedik." dedi.

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"Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

İkinci yarıda oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un karşılaşmadan puanla ayrılabileceğini savundu.

Alman çalıştırıcı, "İkinci yarıda birbiri için mücadele eden, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüm. Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Golü bulamadık sadece. Günün sonunda kaybeden biz olduk." ifadelerini kullandı.

Gözler pazar günündeki maçta

Freiburg karşısında alınan yenilginin ardından takımın önündeki karşılaşmaya odaklanması gerektiğini belirten Reis, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

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"Pazar günü kazanmak istiyoruz."

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