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Celtic - Beşiktaş CANLI TRT 1 İZLE || Celtic - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TRT canlı yayın ekranı...

22:24, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Bu akşam saat 23.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Celtic - Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş dördüncü maçında İskoçya Premiership şampiyonu Celtic ile karşılaşıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı atlatarak İskoçya'ya giden kafilede yer alan Orkun Kökçü, karşılaşmada yedek kadroda bulunuyor.


Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. 


Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.


Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşacak. Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.


Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.


Premiership'de 28 puanla Rangers'ın 4 puan önünde liderliğini sürdüren Celtic, Avrupa Ligi'nde ise 3'de 0 yaparak 35. sırada kaldı.

Öte yandan siyah-beyazlılar Avrupa kupalarındaki 268. mücadelesine Celtic karşısında çıkacak. Beşiktaş daha önce çıktığı 267 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 

Söz konusu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 365 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 401 gol gördü.


CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

Celtic - Beşiktaş maçının canlı skor ekranı için TIKLAYIN.

CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Celtic - Beşiktaş maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


Başlıklar :CelticBeşiktaşAvrupa Ligi
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Celtic - Beşiktaş CANLI TRT 1 İZLE || Celtic - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TRT canlı yayın ekranı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş dördüncü maçında İskoçya Premiership şampiyonu Celtic ile karşılaşıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı atlatarak İskoçya'ya giden kafilede yer alan Orkun Kökçü, karşılaşmada yedek kadroda bulunuyor.


Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. 


Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.


Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşacak. Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.


Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.


Premiership'de 28 puanla Rangers'ın 4 puan önünde liderliğini sürdüren Celtic, Avrupa Ligi'nde ise 3'de 0 yaparak 35. sırada kaldı.

Öte yandan siyah-beyazlılar Avrupa kupalarındaki 268. mücadelesine Celtic karşısında çıkacak. Beşiktaş daha önce çıktığı 267 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 

Söz konusu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 365 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 401 gol gördü.


CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

Celtic - Beşiktaş maçının canlı skor ekranı için TIKLAYIN.

CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Celtic - Beşiktaş maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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