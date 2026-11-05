Celtic - Beşiktaş CANLI TRT 1 İZLE || Celtic - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TRT canlı yayın ekranı...

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kasası doldu taştı! İki temsilcimizin kazandığı o devasa rakam dudak uçuklattı
Kıtalar arası dev organizasyonlarda ter döken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu ana kadar kasasına koyduğu toplam miktar rekor kırdı. Temsilcilerimizin önlerindeki kritik maçlar öncesinde garanti altına aldığı o dev rakam belli oldu. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı, kaç milyon euro? İşte sorunun yanıtı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.