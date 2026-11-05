Göztepe'de Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde savunma-hücum varyasyonları gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.
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