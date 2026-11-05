Berke Özer sessizliğini bozdu: Milli takım açıklaması gündem oldu

"Sergen Hoca'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Herkesin önünde bana destek oldu. İstenmeyen süreçler yaşandı. Sergen Hoca'nın da bahsettiği gibi bizde de hatalar olmuştur. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.





Sergen Hoca'nın desteğe açık olması ve bu fırsatı tanımasından dolayı çok mutlu oldum. Sergen Hoca ile çalışacak olmam benim için büyük şans. Olgunlukla yanımda oldu. Benden de aynı şekilde davranmamı istedi. Elimden geleni yapacağım.





Ben daha önce hiç bu süreç hakkında konuşmadım. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, bayrağımıza olan saygıdan kötü bir maçtan sonra tek kelime etmedim. Çok fazla gerçekleşmeyen şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım."