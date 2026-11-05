Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i açıklandı: Temsilcilerimizden 2 isim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda sergiledikleri performansla dikkat çeken Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki futbolcu, haftanın kadrosuna girmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin iki golünü de kaydeden Rus futbolcu Aleksey Batrakov, gösterdiği başarılı performansın karşılığını alarak haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Fenerbahçe de sahasında İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle önemli rol oynayan Archie Brown da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde kendisine yer buldu.
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