Trabzonspor - Freiburg Canlı Skor - Canlı Anlatım - İlk 11'ler

Trabzonspor, Konferans Ligi 3. haftasında bu akşam saat 20.45'te Freiburg ile karşılaşacak. Trabzonspor - Freiburg ilk 11'ler ve canlı skor ekranı haberimizde.
TRABZONSPOR - FREİBURG İLK 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Freiburg:
Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic.
TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI SKOR
TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI ANLATIM
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