Köklü kulüp 1. Amatör Lig'e düşürüldü

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, aldığı kararla büyük bir şok yaşadı. Üst üste maçlara çıkmama kararı alan yeşil-siyahlı ekip, Futbol Müsabaka Talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.
Denizlispor'un üst üste müsabakalara çıkmaması nedeniyle uygulanan yaptırım sonucunda kulübün lig seviyesi düşürüldü. Alınan kararla birlikte yeşil-siyahlı ekip, yeni sezonda 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.
Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Türk futbolunda önemli izler bırakan Denizlispor'un geldiği nokta, camiada büyük üzüntü yarattı. Denizlispor için yeni süreçte en önemli hedef, kulübün yeniden yapılanarak ayağa kalkması ve eski günlerine dönebilmesi olacak.
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