Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı, sakatlığı bitti mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Orkun Kökçü kadroya döndü
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü, Celtic maçı öncesinde takımla çalışmalara katıldı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın İskoçya kafilesinde de yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Crystal Palace, Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Orkun'un dönüşü, siyah-beyazlılarda sevinç yarattı.
Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic maçı öncesinde yaptığı açıklamada Orkun Kökçü'nün karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.
İtalyan teknik adamın açıklamasına göre milli futbolcu, maçın gidişatına bağlı olarak ikinci yarıda süre alabilecek.
Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı?
Orkun Kökçü'nün Celtic karşısında forma giymesi bekleniyor. Ancak milli futbolcunun mücadeleye ilk 11'de başlaması planlanmıyor. Sakatlık sonrası yeniden takıma dönen yıldız oyuncunun, teknik heyetin kararı doğrultusunda maç içerisinde süre alması bekleniyor.
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