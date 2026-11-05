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Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı, sakatlığı bitti mi?

17:11, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:18, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'ye çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında bu akşam saat 23.00'de Beşiktaş deplasmanda Celtic'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi milli yıldız Orkun Kökçü'nün oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor. Peki, Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı, sakatlığı bitti mi? İşte son gelişme...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Orkun Kökçü kadroya döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü, Celtic maçı öncesinde takımla çalışmalara katıldı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın İskoçya kafilesinde de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Crystal Palace, Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Orkun'un dönüşü, siyah-beyazlılarda sevinç yarattı.

Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic maçı öncesinde yaptığı açıklamada Orkun Kökçü'nün karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.

İtalyan teknik adamın açıklamasına göre milli futbolcu, maçın gidişatına bağlı olarak ikinci yarıda süre alabilecek.

Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı?

Orkun Kökçü'nün Celtic karşısında forma giymesi bekleniyor. Ancak milli futbolcunun mücadeleye ilk 11'de başlaması planlanmıyor. Sakatlık sonrası yeniden takıma dönen yıldız oyuncunun, teknik heyetin kararı doğrultusunda maç içerisinde süre alması bekleniyor.


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Başlıklar :BeşiktaşOrkun KökçüUEFA Avrupa Ligi
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Orkun Kökçü Celtic maçında oynayacak mı, sakatlığı bitti mi?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Orkun Kökçü'ye çevrildi.
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