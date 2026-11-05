Fenerbahçe'ye çılgın rakam! Liverpool galibiyeti sonrası toplam gelir belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, önemli bir geliri de kasasına koydu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe, konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup edip puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig etabındaki ilk galibiyetini elde ederken UEFA geliri de güncellendi. Fenerbahçe, bundan önceki maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Liverpool galibiyetiyle 2.1 milyon euroluk ödülü garantiledi.
Fenerbahçe'nin bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı. Bu tutara UEFA'nın kulüplere lig sıralamasını bitirdiği yere göre verdiği ödül ve yayın değeri üzerinden dağıttığı diğer gelirler dahil edilmedi.
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