Sırt ağrısıyla hastaneye gitti acı gerçek ortaya çıktı: Ölümden döndü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün, "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu. Hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul yada Bursa’ya büyük merkezlere sevk edilirken bir çoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor" şeklinde konuştu.





Aort diseksiyonu ameliyatıyla sağlığına kavuşan Bedri Küçük ise, "Başarılı bir operasyon geçirdim. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" diye konuştu.