Sırt ağrısıyla hastaneye gitti acı gerçek ortaya çıktı: Ölümden döndü
Çanakkale’de şiddetli göğüs ve sırt ağrısıyla hastaneye başvuran Bedri Küçük’ün yapılan kontrollerinde aort damarında yırtılma tespit edildi. Ölümcül risk taşıyan rahatsızlık nedeniyle vakit kaybetmeden ameliyata alınan Küçük, doktorların başarılı müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Bedri Küçük, 30 Ekim Cuma günü baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla Biga Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kalp krizi şüphesiyle hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada hastaya sağ koroner damarındaki tıkanıklık nedeniyle stent takıldı. İşlem sonrası yapılan incelemelerde kalpten çıkan ana atardamarın duvar katmanlarının ayrılmasıyla oluşan "Tip 1 aort diseksiyonu" tespit edilmesi üzerine hasta, acil müdahale için ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta Bedri Küçük sağlığına kavuştu.
ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, "Hastamız Biga Devlet Hastanesi’ne baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla başvuruyor. Orada da dakikalar içerisinde Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderilen hastamız sağ koroner arterine stent takıldıktan sonra aort diseksiyonu, ana atar damarın yırtılması tespit edilerek hastanemize bu ameliyatın yapılması için müracaat edildi. Gece saatlerinde hastamızı ameliyata alarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi" dedi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün, "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu. Hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul yada Bursa’ya büyük merkezlere sevk edilirken bir çoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor" şeklinde konuştu.
Aort diseksiyonu ameliyatıyla sağlığına kavuşan Bedri Küçük ise, "Başarılı bir operasyon geçirdim. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" diye konuştu.