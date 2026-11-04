Ev taksiti için ayırdığı birikim çöp oldu: Kasadaki paraları böcekler yedi
Tayland’da ev taksitleri için kasada 1 milyon bahtın üzerinde nakit tutan Nanny Irin, birikiminin büyük bölümünü termitlere kaptırdı. Kasayı bir aydan kısa süre önce açtığını belirten kadın, zarar gören banknotların tamamını bankadan geri alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.
Tayland'da yaşayan Nanny Irin, ev taksitlerini ödemek için ayırdığı yüklü miktardaki nakit parayı evindeki kasada muhafaza ediyordu.
Ancak güvenli olduğunu düşündüğü kasası, birikimini korumaya yetmedi.
Yaşadıklarını paylaşan kadın, kasada 1 milyon bahtın üzerinde para bulunduğunu ve banknotların büyük bölümünün termitler tarafından zarar gördüğünü anlattı.
Parayı düzenli olarak kullanıyordu
Nanny Irin, paranın uzun süredir dokunulmadan kasada beklemediğini belirtti. Kasayı bir aydan kısa süre önce açtığını ve ev taksitlerini ödemek için buradan düzenli olarak para aldığını söyledi.
Termitlerin kasaya ne zaman girdiğini ve banknotlara ne zaman zarar verdiğini ise anlayamadığını ifade etti.
Banka paranın tamamını değiştirmeyecek
Zarar gören banknotlarla ilgili bankaya başvuran kadın, paraların değiştirilebileceği bilgisini aldı. Ancak bazı banknotların tamamen parçalanması nedeniyle kendisine ödenecek tutarın başlangıçtaki miktarın altında kalacağı bildirildi.
Üstelik değişim işleminin uzun zaman alabileceği de belirtildi.
Ev taksitleri için ayırdığı birikiminin bir bölümünü kaybeden kadın, yaşadığı olayın başkalarına ders olmasını istedi.