Ev taksiti için ayırdığı birikim çöp oldu: Kasadaki paraları böcekler yedi

Tayland'da yaşayan Nanny Irin, ev taksitlerini ödemek için ayırdığı yüklü miktardaki nakit parayı evindeki kasada muhafaza ediyordu.

Ancak güvenli olduğunu düşündüğü kasası, birikimini korumaya yetmedi.

Yaşadıklarını paylaşan kadın, kasada 1 milyon bahtın üzerinde para bulunduğunu ve banknotların büyük bölümünün termitler tarafından zarar gördüğünü anlattı.

Parayı düzenli olarak kullanıyordu

Nanny Irin, paranın uzun süredir dokunulmadan kasada beklemediğini belirtti. Kasayı bir aydan kısa süre önce açtığını ve ev taksitlerini ödemek için buradan düzenli olarak para aldığını söyledi.

Termitlerin kasaya ne zaman girdiğini ve banknotlara ne zaman zarar verdiğini ise anlayamadığını ifade etti.

Yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulunan kadın, "Bazen parayı kasada saklamanın güvenli olduğunu düşünüyoruz. Hırsızlara karşı güvenli ama termitlere karşı değil" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Banka paranın tamamını değiştirmeyecek

Zarar gören banknotlarla ilgili bankaya başvuran kadın, paraların değiştirilebileceği bilgisini aldı. Ancak bazı banknotların tamamen parçalanması nedeniyle kendisine ödenecek tutarın başlangıçtaki miktarın altında kalacağı bildirildi.

Üstelik değişim işleminin uzun zaman alabileceği de belirtildi.

Ev taksitleri için ayırdığı birikiminin bir bölümünü kaybeden kadın, yaşadığı olayın başkalarına ders olmasını istedi.

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